بعد انقطاع الاتصال بهم قبل أيام.. الإعلان عن وفاة 4 أشخاص بانفجار لغم في الجزائر

بعد انقطاع الاتصال بهم قبل أيام.. الإعلان عن وفاة 4 أشخاص بانفجار لغم في الجزائر

Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 - 21:34 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أدى انفجار لغم أرضي إلى مقتل أربعة أشخاص انقطع الاتصال بهم منذ يوم الجمعة الماضي، حيث خرجوا في رحلة صيد بالمنطقة الجنوبية الحدودية ببلدية بابار ولاية خنشلة الجزائرية.

ونقل موقع قناة "النهار" عن والد أحد الضحايا، وهو رئيس المجلس الشعبي البلدي في انسيغة، أن اتصالات الضحايا مع أهاليهم انقطعت منذ صباح الجمعة الماضية.

وأضاف أن أفراد عائلات المفقودين كانوا أبلغوا المصالح الأمنية بأمر فقدان الاتصال بذويهم، قبل أن يتبلغوا الخبر الذي نزل "كالصاعقة صباح اليوم على عائلات الضحايا وسكان ولاية خنشلة بوفاتهم بصحراء بابار".

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