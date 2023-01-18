مقتل وزير داخلية أوكرانيا في حادث تحطم مروحية بكييف

وكالات -

ولم يتضح بعد سبب سقوط الطائرة. ولم يصدر حتى الآن تعليق من روسيا، التي اجتاحت قواتها أوكرانيا في فبراير الماضي.وقالت الشرطة في بيان: "لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان". وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.وذكر حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا أن طائرة هليكوبتر سقطت قرب روضة أطفال ومبنى سكني في بلدة بروفاري على مشارف العاصمة الأوكرانية، الأربعاء، مضيفا أن الحادث تسبب في سقوط ضحايا.وكتب كوليبا على تطبيق المراسلة تيليغرام: "كان هناك أطفال وموظفون في روضة الأطفال وقت وقوع هذه المأساة. أًجلي الجميع الآن. وهناك ضحايا".