مالي.. مقتل 14 جنديا في هجومين لمتشددين

مالي.. مقتل 14 جنديا في هجومين لمتشددين

Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 - 06:15 قراءة: 0 د, 34 ث
      
وكالات - قال الجيش في مالي، أمس الأربعاء، إن 14 من جنوده قتلوا وأصيب 11 يوم الثلاثاء في هجومين منفصلين في وسط البلاد بعد أن اصطدمت مركباتهم بعبوات ناسفة.

وقع الحادثان في منطقتين بوسط مالي، حيث يهاجم متشددون لهم صلات بتنظيمي القاعدة وداعش المدنيين والجنود وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات دولية أخرى.

وقال الجيش المالي في بيان إن نشر تعزيزات ردا على الهجمات الأخيرة أدى إلى مقتل 31 متشددا، بحسب رويترز.

ولم يتسن لرويترز تأكيد النبأ بشكل مستقل، كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات.

وتشهد مالي أعمال عنف ينفذها متشددون منذ عام 2012.

وامتد العنف منذ ذلك الحين إلى دول أخرى في منطقة الساحل بغرب إفريقيا على الرغم من العمليات العسكرية الدولية.

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