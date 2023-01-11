كرة القدم: رئيس لجنة القيم بالاتحاد الفرنسي يطالب رئيسه نويل لوغريت بالاستقالة

طالب رئيس لجنة القيم بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء نويل لوغريت رئيس الاتحاد بالاستقالة من منصبه على خلفية تصريحاته بشأن نجم المنتخب سابقا زين الدين زيدان والتي أثارت ضجة سياسية ورياضية وإعلامية في البلاد. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم الأربعاء للنظر في هذه القضية.



دعا باتريك أنطون، رئيس لجنة القيم بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء نويل لوغريت رئيس الاتحاد إلى الاستقالة من منصبه على خلفية تصريحاته بشأن نجم المنتخب سابقا زين الدين زيدان.



وقال أنطون لصحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية: "لوغريت أدلى بتصريحات تظهر أنه فقد بعضا من كياسته. يبدو مجهدا ويحتاج إلى راحة. وتابع: "نحن بحاجة إلى قيادة قوية وهادئة لكن للأسف لم يعد الأمر كذلك. طوال الموسم يتعين علينا تطبيق قواعد الأخلاق على القادة وخاصة رؤوساء المناطق والمسابقات وإحالة القضايا إلى اللجان التأديبية المختصة إذا تجاوزوا الحدود. فيما يتعلق برئيس الاتحاد من الواضح أننا لا ننوي إحالة الأمر إلى لجنة تأديبية لكن لا يسعنا إلا أن نطلب منه التنحي لما فيه مصلحة كرة القدم".



وذكرت ليكيب أن اجتماعا للجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم سيعقد الأربعاء.



فرانس24/ رويترز



