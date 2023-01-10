صفقة قطرية لشراء أحد عمالقة الدوري الإنجليزي

أعلنت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الإثنين، أن صندوقا قطريا قد يستهدف شراء أحد أندية مانشستر يونايتد أو ليفربول أو توتنهام الإنجليزية.



وقالت الوكالة نقلا عن مصدر على دراية بالأمر، إن رئيس قطر للاستثمارات الرياضية رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ناصر الخليفي، عقد مؤخرا مباحثات مع دانيل ليفي رئيس نادي توتنهام بشأن شراء حصة في النادي اللندني.



وأضافت أن الصندوق يدرس كذلك الاستثمار في مانشستر يونايتد أو ليفربول، إما عن طريق الاستحواذ الكامل أو شراء حصص فيهما.



لكن توتنهام أوضح لـ"رويترز" في رد عبر البريد الإلكتروني: "لا صحة لتقارير متعلقة باجتماع حول بيع أسهم بالنادي".



يشار إلى أن قطر للاستثمارات الرياضية تمتلك باريس سان جرمان، وكذلك حصة في نادي براغا البرتغالي.



