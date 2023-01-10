بيرو: 9 قتلى في صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن

وكالات - لقي 9 أشخاص مصرعهم في بيرو يوم الاثنين خلال اشتباكات بين سلطات إنفاذ القانون ومتظاهرين مناهضين للحكومة كانوا يحاولون اقتحام مطار في مدينة خولياكا، وفق أمين المظالم المحلي.



وكان المتظاهرون يطالبون برحيل الرئيسة دينا بولوارت.



وقال نيفاردو إنريكيز بارياليس، منسّق مكتب أمين المظالم في المدينة لوكالة "فرانس برس": "لغاية الآن هناك تسعة قتلى في المشرحة سقطوا نتيجة الاشتباكات في خولياكا".



