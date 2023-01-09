مدرب النصر : رونالدو قد يخوض مباراته الأولى في السعودية أمام سان جيرمان

وكالات - قال رودي غارسيا مدرب النصر إن كريستيانو رونالدو سينفذ أولا عقوبة الإيقاف قبل خوض مباراته الأولى في البطولة السعودية للمحترفين لكرة القدم، لكنه قد يظهر لأول مرة في لقاء بالسعودية أمام باريس سان جيرمان في الرياض هذا الشهر.





وغاب رونالدو يوم الجمعة عن أول مباراة للنصر، ضمن عقوبة الإيقاف بمباراتين من الاتحاد الإنقليزي لكرة القدم بسبب الإطاحة بهاتف من يد مشجع بعد خسارة مانشستر يونايتد في ضيافة إيفرتون في أفريل نيسان الماضي.



وأكد غارسيا أن لاعبه المخضرم البالغ عمره 37 عاما قد يغيب أيضا عن مواجهة الشباب، وربما يظهر لأول مرة في البطولة أمام الاتفاق في 22 جانفي الجاري.

لكن رونالدو قد يظهر ضد سان جيرمان في مباراة ودية تضم لاعبي النصر والهلال في فريق واحد يوم 19 جانفي الجاري.



ونقلت تقارير اعلامية عن غارسيا قوله "إنها (مباراته الأولى) لن تكون بقميص النصر وسيكون الفريق مشتركا بين الهلال والنصر".

وتابع "فيما يتعلق بالتوقيت، كان يمكن الاتفاق على موعد أفضل، لكن هذه ليست مشكلة كبيرة... نحن في الصدارة ونحن سعداء و هذه بطولة من الصعب الفوز بها، لكن نحن نتطلع إلى ذلك".



ويعتقد غارسيا أن انتقال رونالدو إلى السعودية أشبه بانضمام الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه إلى نيويورك كوزموس الأمريكي، حيث سلط كريستيانو الضوء على النصر وزاد عدد متابعيه على إنستغرام بأكثر من عشرة ملايين متابع منذ انضمامه الشهر الماضي.



وقال مدرب ليل وأولمبيك ليون السابق إنه يتمنى أن يستعيد رونالدو الاستمتاع بلعب كرة القدم بعد شهرين صعبين حيث فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد وخرجت البرتغال من دور الثمانية لكأس العالم في قطر.

وأضاف غارسيا "في الأشهر الأخيرة، بين مانشستر يونايتد والمنتخب الوطني وعلى المستوى الشخصي، لم يمر بلحظات جيدة و إذا استمتع باللعب مجددا، فسيمثل ذلك هدفا من الجيد تحقيقه".

وفاز النصر 2-صفر على الطائي يوم الجمعة الماضي، وتابع رونالدو المباراة من المدرجات، وسيواجه الشباب يوم السبت المقبل.

ويتصدر النصر البطولة برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، ويتقدم بأربع نقاط على الشباب والهلال.



