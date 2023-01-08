بتصريح "ناري".. الأمير هاري يتهم شقيقه وليام بالاعتداء عليه

وكالات - في ظل البرودة بالعلاقة مع العائلة الملكية البريطانية، اتهم الأمير هاري شقيقه وليام بأنه أسقطه أرضا خلال مشادة في العام 2019، بحسب مقتطفات حصلت عليها صحيفة "ذ غارديان" الأربعاء من كتاب مذكراته الذي سيصدر قريبا.



وكان هاري وزوجته ميغن قد انسحبا من العائلة الملكية وسط ضجة كبيرة عام 2020، في حدث حظي بتغطية إعلامية واسعة.



وانتقد الزوجان اللذان يعيشان حاليا في الولايات المتحدة، العائلة الملكية علنا في مناسبات ومقابلات عدة، وأيضا في فيلم وثائقي طرحته "نتفليكس".



في كتابه "Spare" الذي يُنشر في العاشر من يناير، قال هاري إنه تعرض لاعتداء جسدي من شقيقه الأكبر وليام خلال مشادة في لندن في العام 2019، بحسب "ذا غارديان".



وخلال هذه المشادة، اتهم الأمير البالغ 38 عاما شقيقه وليام بأنه وصف ميغن بأنها "صعبة المراس" و"وقحة"، قبل أن تتوتر الأجواء أكثر مع تبادل للشتائم، وفق الصحيفة البريطانية.



