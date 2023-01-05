رسالة شباب وذرف الى وزير التجهيز

Publié le Jeudi 05 Janvier 2023 - 12:10 قراءة: 1 د, 15 ث
      
امام تفاقم ظاهرة البطالة و توقف الانتدابات في أغلب القطاعات الحيوية ذات الطاقة التشغيلية العالية في الدولة ، استبشر اهالي و شباب وذرف باعتزام شركة تونس للطرقات السيارة انتداب عملة و موظفين للعمل باقليم وذرف و بمحطة الاستخلاص هناك و قد حصل محضر جلسة في العرض و تعهدت الشركة لتمتيع معتمدية وذرف بالتمييز الإيجابي و ذلك بتشغيل حوالي 70% من شبابها و أتصل الكثير من العاطلين عن العمل بالشركة لتقديم مطالب للغرض و اعلموهم بانه سوف يتم الإعلام بفتح المناظرات .


وفي هذه الايام تفاجأ ابناء الجهة بتشغيل بعض الافراد عن طريق التعاقد بطريقة غريبة باعتبار لم يتم اعلام السلطة المحلية كالمعتمدية و البلدية بذلك ، و بالتثبت تبين ان اغلب من تم تشغيلهم من منطقة والي و هي عمادة تتبع معتمدية منزل الحبيب و تبين ايضا ان بعضهم اقارب و يحملون نفس اللقب و هنالك ايضا قريبة أحد المسؤولين في الشركة .

طريقة التشغيل المعتمدة ولدت احتقانا لدى الشباب ما دفعهم للاحتجاج و الإعلان عن بدأ اعتصام في مقر الشركة بمحطة الاستخلاص بوذرف ، ما دفع السلط الجهوية و المحلية للاتصال بهم و التفاوض معهم و قد تم إبرام محضر جلسة مع التنسيقية المكلفة من شباب وذرف بمتابعة الموضوع ، و تم الاتفاق ضمن محضر الجلسة على التراجع على العقود المبرمة و التي تحوم حولها الشبهات و الشكوك و تمكين شباب وذرف من نصيبهم من خطوط التشغيل عن طريق العقود و الاسراع بفتح المناظرات في اقرب الآجال ، و قد تمسك شباب الجهة بضرورة عزل المدير المباشر نظرا لتجاهله لحق الجهة في التشغيل و تجاهله للتفاوض مع الشباب .

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