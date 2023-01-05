إسرائيل تفرج بشكل مفاجئ عن أقدم أسير فلسطيني بعد 40 عاما قضاها في السجون

Publié le Jeudi 05 Janvier 2023 - 08:38 قراءة: 0 د, 41 ث
      
وكالات - أفرجت إسرائيل عن أقدم أسير فلسطيني لديها، كريم يونس، في الشارع وأنزلته في محطة للباصات، قبل أن يتمكن عابرو سبيل من التعرف عليه والاتصال بعائلته.

وقالت هيئة الأسرى الفلسطينية إن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الأسير كريم يونس بشكل مفاجئ وتركته وحيدا في منطقة رعنانا بالداخل المحتل، دون أن يتم إبلاغ أحد من أفراد عائلته، وذلك في محاولة لإفشال استقباله الحاشد.


واعتقلت القوات الإسرائيلية الأسير كريم يونس يوم 6 يناير سنة 1983، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، حيث جرى تحديده لاحقا بمدة 40 عاما.

وفي عام 2013، وفي ذكرى اعتقال يونس الـ30 توفي والده دون أن يتمكن من وداعه، واستمرت والدته بزيارته رغم مرضها وكبر سنها، إلى أن توفيت قبل شهور من موعد الإفراج عنه، وذلك في الخامس من مايو 2022.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259464



En continu...

Toutes les news...
الخميس 05 جانفي 2023 | 13 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:51 17:19 14:59 12:32 07:32 06:00
Babnet
13°
 Babnet17° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1118°-1118°-1220°-1016°-12
  • Avoirs en devises
    22938,3

  • (4 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,30574 DT        1$ =3,11782 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 jan)   1993,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   