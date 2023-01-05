بوريل يزور الرباط لبحث القضايا الإقليمية المشتركة

وكالات - أعلن الاتحاد الأوروبي أن المفوض السامي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، سيتوجه إلى المغرب في زيارة رسمية يومي 5 و6 يناير الحالي، لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وقالت المفوضية الأوروبية في مذكرة إن برنامج الزيارة ينطوي على لقاء بوريل في العاصمة الرباط، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المهاجرين، ناصر بوريطة، بالإضافة إلى ممثلين آخرين للمجتمع المغربي والقطاع الاقتصادي.



وذكرت أن بوريل سيتوجه بعد الظهر إلى فاس للقاء أساتذة وطلاب جامعة فاس الأوروبية المتوسطية حيث سيلقي كلمة. كما سيجري بحث تنفيذ الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وكذلك على ضوء الأجندة الجديدة لمنطقة المتوسط والملفات القائمة والقطاعات المحددة التي يمكن تعزيز الحوار والتعاون بشأنها.



