بيونغيانغ تقيل ثاني أقوى مسؤول عسكري بعد كيم جونغ أون

وكالات - قالت وسائل إعلام رسمية إن كوريا الشمالية أقالت باك جونغ تشون، الذي يعد ثاني أقوى مسؤول عسكري في البلاد بعد الزعيم كيم جونغ أون.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أمس الأحد أن باك، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم وسكرتير اللجنة المركزية للحزب، أُقيل وحل محله ري يونغ جيل في الاجتماع السنوي للجنة الأسبوع الماضي.



ولم تذكر الوكالة سبب إقالة باك جونغ تشون، بحسب ما ذكرت رويترز.



ودأبت بيونغيانغ على تغيير قادتها، ويمثل التجمع الحزبي في نهاية العام فرصة للإعلان عن تعديلات في المناصب وقرارات سياسية رئيسية أخرى.



وأظهرت لقطات تلفزيونية باك وهو جالس في الصف الأول من المنصة ورأسه لأسفل خلال الاجتماع، بينما رفع أعضاء آخرون أيديهم للتصويت على بعض القضايا.



