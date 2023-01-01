في عيد رأس السنة.. كيم جونغ أون يلقي خطابا أمام صواريخ كورية شمالية حديثة

أفاد التلفزيون الكوري الشمالي بأن الزعيم كيم جونغ أون ظهر في احتفال بمناسبة رأس السنة الجديدة وألقى خطابا من أمام الصواريخ الجديدة المعروضة خارج مبنى اللجنة المركزية لحزب العمال.



