أفاد التلفزيون الكوري الشمالي بأن الزعيم كيم جونغ أون ظهر في احتفال بمناسبة رأس السنة الجديدة وألقى خطابا من أمام الصواريخ الجديدة المعروضة خارج مبنى اللجنة المركزية لحزب العمال.
في عيد رأس السنة.. كيم جونغ أون يلقي خطابا أمام صواريخ كورية شمالية حديثة
En continu...
الأحد 01 جانفي 2023 | 9 جمادي الثاني 1444
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:48
|17:16
|14:56
|12:30
|07:32
|05:59
|
21°
|21°
|% 32
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
2.57 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|21°-12
|20°-11
|20°-11
|18°-10
|18°-10
زوّارنا يتصفحون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 40 103) بعد اقرار برنامج للتقاعد المبكر، ق
( 38 531) شاب تونسي يستعدّ للقيام بجولة متو
( 36 440) فيديو اليوم: زوجة حكيمي ذات الاصول
( 27 976) الرميلي لبسيس: انا ما نجيش ولدك خ
( 23 571) حقائق حول مقتل شكري بلعيد مع الم
( 21 992) بسبب مهذب الرميلي... طرد تلميذة ط
( 21 326) قيس سعيد : الحليب الي ب2300 موجود
( 20 686) سيف الدين مخلوف.. لزهر العكرمي...
( 19 689) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان
( 19 072) فيفا يصدر قراره النهائي بشأن نتيجة
( 18 872) بطاقة إيداع بالسجن في حقّ علي العر
( 18 790) صحيفة بريطانية تكشف معلومات مثيرة
( 18 577) اذاعة إي أف أم: العثور على طفل الـ
( 18 057) بعد أنفاق حماس... مايا القصوري تؤ
( 17 375) على قناة تونسنا، "خبيرة موضة"منتقد
( 17 022) على المباشر، سامي الطريقي يذكّر مع
( 16 435) عون الامن المعزول عصام الدردوري: م
( 15 821) الخميري يعلّق على التسجيل الصوتي ا
( 15 798) صورة اليوم: المرزوقي الى جانب امي
( 15 595) الدكتور ذاكر لهيذب يطلق صيحة فزع و
الانتخابات التشريعية 2022
.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 259279