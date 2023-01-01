وفاة عامل في مطار أميركي نتيجة سحبه من محرك طائرة

وفاة عامل في مطار أميركي نتيجة سحبه من محرك طائرة

Publié le Dimanche 01 Janvier 2023 - 06:46 قراءة: 0 د, 34 ث
      
وكالات - قال مسؤولون في مطار مونتغومري بألاباما، إن أحد أفراد الطاقم الأرضي التابع لشركة "أميركان إيرلاينز"، لقي حتفه في حادث تسبب بإغلاق المطار لساعات.

ونقلت شبكة "أي بي سي" الإخبارية عن متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الأميركية قوله: "نعبّر عن أسفنا للحادث الذي تعرض له أحد أعضاء فريق (بيدمونت إيرلاينز)، الشركة التابعة لأميركان إيرلاينز، في مطار مونتغومري".

وأضاف المتحدث: "كلنا مع عائلة الراحل، ونركز حاليا على تقديم كل أشكال الدعم الذي يحتاجونه".

ولم يكشف المتحدث أي تفاصيل تتعلق بالحادث، إلا أن حساب Intel Point Alert، المتخصص بمتابعة أخبار الحوادث في الولايات المتحدة قال في تغريدة، إن العامل الذي لقي حتفه كان مسؤولا عن وضع الحقائب في الطائرة، وقد مات متأثرا بجروحه نتيجة سحبه من محرك الطائرة النفاث.

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