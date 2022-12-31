وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر

Publié le Samedi 31 Decembre 2022 - 10:44 قراءة: 0 د, 15 ث
      
وكالات - قال متحدث باسم الفاتيكان إن البابا السابق بنديكت السادس عشر توفي اليوم السبت في دير ماتر إكليسيا بمدينة الفاتيكان.

وأضاف المتحدث في بيان مكتوب: "يؤسفني أن أبلغكم أن البابا بنديكت السادس عشر توفي اليوم في الساعة 9:34 في دير ماتر إكليسيا في الفاتيكان. سيتوفر المزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن".

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