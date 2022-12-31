وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر

وكالات - قال متحدث باسم الفاتيكان إن البابا السابق بنديكت السادس عشر توفي اليوم السبت في دير ماتر إكليسيا بمدينة الفاتيكان.
وأضاف المتحدث في بيان مكتوب: "يؤسفني أن أبلغكم أن البابا بنديكت السادس عشر توفي اليوم في الساعة 9:34 في دير ماتر إكليسيا في الفاتيكان. سيتوفر المزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن".
وأضاف المتحدث في بيان مكتوب: "يؤسفني أن أبلغكم أن البابا بنديكت السادس عشر توفي اليوم في الساعة 9:34 في دير ماتر إكليسيا في الفاتيكان. سيتوفر المزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن".
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