الفنانة الاستعراضية مروى عيسى: محلاها الراحة النفسية كي تخرج من صلاة الجمعة‎‎

نشرت الجمعة 30 ديسمبر، الفنانة الاستعراضية مروى عيسى بصفحتها على موقع انستغرام، صورة لها وهي ترتدي الحجاب من أمام المسجد بجهة قرطاج .
كما نشرت مروى عيسى مقطع فيديو اشارت من خلاله الي انها كانة بصدد اقامة صلاة الجمعة وقالت "محلاها الراحة النفسية كي تخرج من صلاة الجمعة".
وأشارت الي ان العديد من أصدقائها عندما شاهدوا صورها عبروا عن رغبتهم في مرافقتها لاداء الصلاة وقالت " فرحت على خاطر اصحابي بش يتبعوني ونربح شوية حسنات"...
كما نشرت مروى عيسى مقطع فيديو اشارت من خلاله الي انها كانة بصدد اقامة صلاة الجمعة وقالت "محلاها الراحة النفسية كي تخرج من صلاة الجمعة".
وأشارت الي ان العديد من أصدقائها عندما شاهدوا صورها عبروا عن رغبتهم في مرافقتها لاداء الصلاة وقالت " فرحت على خاطر اصحابي بش يتبعوني ونربح شوية حسنات"...
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