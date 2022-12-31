الفنانة الاستعراضية مروى عيسى: محلاها الراحة النفسية كي تخرج من صلاة الجمعة‎‎

Publié le Samedi 31 Decembre 2022 - 10:01 قراءة: 0 د, 27 ث
      
نشرت الجمعة 30 ديسمبر، الفنانة الاستعراضية مروى عيسى بصفحتها على موقع انستغرام، صورة لها وهي ترتدي الحجاب من أمام المسجد بجهة قرطاج .
كما نشرت مروى عيسى مقطع فيديو اشارت من خلاله الي انها كانة بصدد اقامة صلاة الجمعة وقالت "محلاها الراحة النفسية كي تخرج من صلاة الجمعة".
وأشارت الي ان العديد من أصدقائها عندما شاهدوا صورها عبروا عن رغبتهم في مرافقتها لاداء الصلاة وقالت " فرحت على خاطر اصحابي بش يتبعوني ونربح شوية حسنات"...


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 259237

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 31 Decembre 2022 à 10h 30m |           
خروجك من المسجد مثل خروجك من الحياة خوف ورجاء
اما الراحة النفسية الحقيقية تجدها عتد دخولك للمسجد وتفرغك للعبادة وسعيك لمرضاة الله



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