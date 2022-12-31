Amazon تبدأ بتسليم البضائع لزبائنها باستخدام الدرونات

Publié le Samedi 31 Decembre 2022 - 06:23 قراءة: 0 د, 52 ث
      
وكالات - ذكرت وسائل إعلام أن شركة Amazon بدأت بخدمات توصيل البضائع لزبائنها باستخدام الطائرات المسيّرة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Amazon بدأت باختبار خدمتها الجديدة للتوصيل عبر الدرونات في مدينتين صغيرتين في الولايات المتحدة، وستوسع مجال عمل هذه الخدمات لاحقا لتشمل عدة مناطق أمريكية،

وأشارت Amazon إلى أن خدمة التوصيل الجديدة يمكن أن يستفيد منها حاليا سكان لوكفورد في كاليفورنيا، وسكان كوليج ستيشن في تكساس، وأن الراغب بالحصول على الخدمة يجب عليه تقديم طلب لينظر فيه أخصائيو الشركة يتأكدوا من إمكانية التوصيل إلى العنوان المطلوب.

ويمكن توصيل البضائع عبر الخدمة الجديدة إلى المنازل التي يوجد بجانبها فسحة صغيرة يمكن للدرون الهبوط فيها، وتشير Amazon إلى أن وزن الطرد الذي يطلبه العميل يجب ألّا يتجاوز الـ 2.5 كلغ، وأن جزءا من طلبات عملائها تلبي هذا الشرط.

وتتمتع الدرونات التي تستخدمها Amazon في توصيل طلبات عملائها بمعدلات ضوضاء منخفضة، كما يمكنها التحليق بشكل مستقل داخل المدن وتلافي الاصطدام بمداخن المنازل أو الأعمدة والأسلاك الكهربائية، ويتم مراقبة عمل هذه الطائرات عن بعد من قبل مختصين يمكنهم تعديل مسارها بأي لحظة في حال تطلب الأمر ذلك.


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