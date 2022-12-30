"نيويورك تايمز": معظم الأمريكيين يريدون رئيسا عمره أقل من 65 عاما ويرفضون ترشح ترامب وبايدن

"نيويورك تايمز": معظم الأمريكيين يريدون رئيسا عمره أقل من 65 عاما ويرفضون ترشح ترامب وبايدن

Publié le Vendredi 30 Decembre 2022 - 06:34 قراءة: 0 د, 35 ث
      
وكالات - أظهر استطلاع أجرته جامعة سوفولك وUSA Today أن غالبية الأمريكيين العظمى يريدون رئيسا عمره أقل من 65 عاما، ويرفضون ترشح الرئيسين السابق دونالد ترامب، والحالي جو بايدن مجددا.

المثالي" بالنسبة لهم يجب أن يكون عمره بين 51 و65 عاما، و25% يفضلون أن يكون رئيس الدولة أصغر من ذلك، بين 35 و50 سنة. بينما قال 15% من المستطلعين أن العمر لا يهم، كما فضل 8% فوز مرشح بين سن 66 و80، بينما يرغب 0.4% فقط في أن يكون عمر رئيس الولايات المتحدة أكثر من 80 عاما. وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

وعندما سئُل المشاركون عما إذا كانوا يرغبون في ترشح ترامب وبايدن مرة أخرى، أجاب المشاركون بأغلبية ساحقة بـ"لا". حيث عارض 69% ترشيح ترامب وعارض 67% ترشح بايدن.

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