وفاة أسطورة كرة القدم بيليه

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الخميس، عن عمر ناهز (82 عاما)، بعد معاناة من مرض السرطان.



خضع حامل لواء ”اللعبة الجميلة” لعلاج سرطان القولون منذ عام 2021، ونقل إلى المستشفى الشهر الماضي بسبب معاناته من عدة أمراض.



ينظر إلى بيليه على نطاق واسع على أنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم، وهو لذي أمضى نحو عقدين جاذبا المشجعين باعتباره اللاعب الأكثر تهديفا مع سانتوس البرازيلي ومنتخب البرازيل.



أذهل أداءه وتحركاته الساحرة اللاعبين والمشجعين، وقد كان له أسلوب خاص يتسم بالسرعة والسلاسة يشبه رقصة السامبا مجسدا أناقة بلاده في الملعب.

حمل بيليه البرازيل إلى أعلى آفاق عالم كرة القدم، وأصبح سفيرا عالميا لرياضته في رحلة بدأت في شوارع ولاية ساو باولو، حيث كان يركل كرة هي جورب محشو بالصحف أو القماش.





وفي اي حديث حول أعظم لاعبي كرة القدم دائما ما يأتي ذكر دييغو مارادونا وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو .. وعلى رأسهم بيليه.



لعب بيليه للبرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس. وفاز بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970 وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر.



