الكشف عن تميمة كأس أمم إفريقيا للمحليين "الجزائر 2023"

كشفت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين اليوم الخميس، عن تميمة البطولة التي ستقام في الجزائر بين 13 يناير والـ4 من فبراير المقبلين.والتميمة عبارة عن حيوان الفنك الذي يعيش في الصحراء الجزائرية، وهو لقب يشتهر به أيضا المنتخب الجزائري لكرة القدم.وتظهر التميمة على شكل فنك، يرتدي قميصا أخضر كتب عليه "الجزائر" باللغة الإنجليزية على الصدر، وسروالا أبيض.وتقام مباريات البطولة بمدن الجزائر العاصمة، وعنابة، وقسنطينة، ووهران.وتم توزيع المنتخبات الـ18 المشاركة في البطولة على خمس مجموعات وهي كالتالي:المجموعة الأولى: الجزائر، ليبيا، إثيوبيا، موزمبيقالمجموعة الثانية: الكونغو الديمقراطية، أوغندا، كوت ديفوار، السنغالالمجموعة الثالثة: المغرب، السودان، مدغشقر، غاناالمجموعة الرابعة: مالي، أنغولا، موريتانياالمجموعة الخامسة: الكاميرون، الكونغو، النيجر.ويتأهل المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في المجموعات الثلاث الأولى، والأول في المجموعتين الرابعة والخامسة لدور الثمانية.