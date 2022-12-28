مصر.. منة شلبي تكشف مفاجآت في التحقيقات بعد القبض عليها

وكالات - كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر في قضية الفنانة منة شلبي، المتهمة بحيازة مخدرات للتعاطي، تفاصيل جديدة ومفاجآت.



ونفت منة شلبي ما هو منسوب لها في اتهامها بحيازة جواهر مخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، موضحة أنها كانت في مدينة نيويورك لحضور مهرجان فني.



وقالت شلبي: "كنت مسافرة نيويورك عشان أحضر مهرجان إنتر ناشيونال أمي أورد، ووصلت مطار القاهرة وعديت على الجمارك وأنا خارجة، وكان معايا 3 شنط والدنيا كانت زحمة وأنا حطيت الشنط اللي معايا على السير عشان يتشاف فيها إيه، ولقيت واحد من اللي واقفين في الجمرك بيقولي معاكي فيب سيجارة إلكترونية، فأنا قلتله إني أنا بدخن فيب، وكنت بفتح الشنطة عشان أوريله الفيب، فلاقيت واحد تاني جه وقالي إحنا هنفتح بقية الشنط نشوفها".



وتابعت: "أنا وافقت وقلتله اتفضل وقعد يقلب في الشنط، وبعدين جه واحد تالت كان بيتفتش معاهم وأنا طلعت الفيب السجائر الإلكترونية، وواحد منهم قالي ممكن تقعدي شويه ووداني أوضة في الجمارك قعدت فيها شوية، والشنط كانت معاهم في الوقت ده، وبعد شوية لقيت ناس كتير وظباط مطلعين علبة ميكب لونها أخضر، بيقولولي أن دي فيها ماريجوانا فقلتله مفيش الكلام ده مش صح، وده ميكب عادي فلاقيته بيقولي معاكي كوكايين، قلتله أنا مش بشرب الحاجات دي أصلا، وبعدين قالولي طيب استني شوية، وبعدين أنا بقيت سامعه كلام كتير بره، وبعد ساعتين تلاتة لقيتهم بيقولولي أطلبي المحامي بتاعك، فبقولهم ايه الي حصل قالولي انتي معاكي ماريجوانا، وبعدين قالي انتي هتتعرضي على جهات التحقيق، وبعدين وأنا قاعدة، لقيت أخبار نازلة إني مقبوض عليا ومعايا مخدرات، وفضلت هناك لما جيت هنا، واتعرضت على جهات التحقيق".



وحددت محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 5 يناير المقبل، لبدء محاكمة الممثلة منة شلبي، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، وذلك في قضية اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.



وكانت النيابة العامة، قد أحالت منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معها، حيث أسندت إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



وذكرت النيابة العامة، أن قائمة أدلة الثبوت تتضمن شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب أسفر عنه فحص المعمل الكيمياوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.



