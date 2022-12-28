الكونغرس يعتزم نشر الإقرارات الضريبية لدونالد ترامب

وكالات - أعلنت لجنة الإيرادات والنفقات في الكونغرس الأمريكي عزمها نشر الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب للفترة 2015-2021، في 30 ديسمبر، والتي سلمتها وزارة الخزانة إلى المشرعين.



ووفقا لوكالة "رويترز"، صوتت اللجنة، التي يشكل فيها الديمقراطيون الأغلبية، على نشر هذه الوثائق في 20 ديسمبر ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن الإقرارات على الفور بسبب وجود معلومات سرية فيها، وسيتم إخفاؤها أثناء النشر.



وفي وقت سابق، قدم محامو الرئيس الأمريكي السابق استئنافا إلى المحكمة العليا الأمريكية، للمطالبة بمنع نقل الإقرارات إلى المشرعين في اللجنة المذكورة، وأصر ممثلو ترامب على أن طلب أعضاء الكونغرس الديمقراطيين لتلقي إعلانات غير قانوني وبدافع الرغبة في انتزاع المكاسب السياسية فقط.



وفي نوفمبر، رفضت المحكمة العليا الموافقة على هذا الطلب وسمحت لوزارة المالية بتقديم هذه الوثائق إلى اللجنة، ورفض ترامب، بذرائع مختلفة، الإفراج عن إقراراته الضريبية، على الرغم من مطالبة خصومه السياسيين بذلك منذ السباق الرئاسي لعام 2016.



وذكر أن الشركات التي يمتلكها تخضع للتدقيق التنظيمي، ووفقا لترامب، من غير المرغوب نشر معلومات حول التخفيضات الضريبية.



وزعمت صحيفة نيويورك تايمز في سبتمبر 2020، أن صحافييها قرأوا الإقرارات الضريبية لترامب منذ أكثر من 20 عاما، ويزعم أنه في عامي 2016 و2017، دفع ضريبة دخل إجمالية قدرها 1500 دولار فقط، وقال الرئيس السابق إن هذه المزاعم غير صحيحة.



وأعلن دونالد ترامب، الجمهوري البالغ من العمر 76 عاما، في 15 نوفمبر، أنه سيترشح مرة أخرى للرئاسة في عام 2024.



