ظهور وثائق ترشح مايك بينس للرئاسة الأمريكية.. ومكتبه ينفي تقديمها

Publié le Mardi 27 Decembre 2022 - 07:06 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - ظهرت في موقع لجنة الانتخابات الفدرالية الأمريكية معلومات عن تقديم نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس وثائق الترشح لانتخابات الرئاسة 2024.

بدوره، نفى المتحدث باسم بينس، ديفين أومالي تقديم بينس للوثائق اليوم.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن الوثائق التي قدمت للجنة الانتخابات تحمل اسم "مايك ريتشارد بينس"، بينما يكون الاسم الرسمي الكامل لنائب الرئيس السابق "مايكل ريتشارد بينس".

ولا يزال من غير الواضح من قدم وثائق الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن مايك بينس، الذي كان نائبا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد صرح بأنه سيتخذ قراره بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة في العام القادم بعد التشاور مع أفراد عائلته.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259000



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 | 4 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:45 17:12 14:53 12:27 07:31 05:58
Babnet
13°
 Babnet24° Babnet % 58 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1321°-1321°-1319°-1120°-12
  • Avoirs en devises
    22171,7

  • (26 dec)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,31376 DT        1$ =3,12145 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 dec)   560,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   