مدفيديف: العالم على شفا حرب عالمية ثالثة أو كارثة نووية لكن روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنعها

وكالات - صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، بان روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع حرب عالمية ثالثة ووقوع كارثة نووية .



وقال: "إذا لم نحصل على ضمانات بأقصى قدر من الأمن تناسب روسيا، فسوف يستمر التوتر إلى أجل غير مسمى.. وسيظل العالم على شفا حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية، لكن ستفعل روسيا كل شيء لمنع حصول ذلك".



وأشار مدفيديف، إلى ان الاتفاقات الجديدة بشأن نزع السلاح أصبحت غير واقعية وغير ضرورية، لكن كلما حصلت روسيا على ضمانات بأقصى قدر من الأمن في وقت مبكر، سرعان ما عاد الوضع إلى طبيعته .



