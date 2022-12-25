الصين.. 18 عاملا ما زالوا محتجزين تحت الأرض إثر انهيار منجم للذهب

وكالات - احتجز 18 عاملا تحت الأرض، إثر انهيار جدران أحد مناجم الذهب في منطقة شينجيانغ، بمحافظة ينينج بشمال غرب الصين.



وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأنه في لحظة وقوع الحادث كان داخل المنجم قرابة الـ 40 عاملا، وتمكنت طواقم الإنقاذ من إخراج 22 منهم، وبقي 18 شخصا عالقين.



وأضافت أن طواقم الإنقاذ تبذل جهودا حثيثة لإخراج عمال المنجم الـ 18 العالقين.



يشار إلى أن الصين عملت جاهدة على تحسين ظروف السلامة المهنية في المناجم، وأظهرت تحسنا ملحوظا خلال السنوات الماضية، كما ارتفعت وتيرة التغطيات الإعلامية لمثل هذه الحوادث التي كان يتم التغاضي عنها في السابق.



وبالرغم من ذلك، إلا أن بعض الحوادث لا تزال تقع، في المناطق النائية التي لا تهتم كثيرا بمسألة السلامة المهنية.



