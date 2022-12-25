سلوك "غبي"، "سوقي ومثير للشفقة"...تصرفات الحارس الأرجنتيني مارتينيس تلاقي التنديد بفرنسا

فرانس 24 - لاتزال تصرفات الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس عقب الفوز بنهائي مونديال قطر تثير الانتقادات في فرنسا. فبعد وزيرة الرياضة أميلي أوديا-كاستيرا، انتقد الدولي السابق المدرب الفرنسي باتريك فييرا، الذي يدرب كريستال بالاس الإنكليزي، السبت الاحتفالات "الغبية" لحارس مرمى الأرجنتين.



وكان مارتينيس، الفائز بجائزة القفاز الذهبي، أحد أهم عناصر الأرجنتين في مونديال قطر.



وتصدى في النهائي برجله بطريقة رائعة لانفرادية راندال كولو موانيه في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني، ليأخذ المباراة إلى ركلات الترجيح، تصدى خلالها لمحاولة كينغسلي كومان لتفوز الأرجنتين 4-2.



لكن بعد ذلك، قام حارس أستون فيلا الإنكليزي بحركة غير أخلاقية بعد تسلمه جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في البطولة. وفي المسيرة الاحتفالية في العاصمة بوينوس أيرس، حمل دمية ووجهها مغطى بصورة الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل ثلاثة أهداف في النهائي ونال جائزة هداف البطولة (8 أهداف). وانتقد فييرا، الفائز بكأس العالم مع فرنسا عام 1998، تصرفات مارتينيس الغريبة.



وقال في مؤتمر صحافي على هامش المباراة ضد فولهام في الدوري الإنكليزي الاثنين "أعتقد أن بعض الصور التي رأيتها من حارس المرمى الأرجنتيني تنقّص قليلا مما حققته الأرجنتين في كأس العالم...لا أعتقد حقا أنهم كانوا بحاجة للقيام بذلك".



وتابع "ولكن، كما تعلمون، لا يمكنكم السيطرة على مشاعر العالم والقرارات أحيانا، ولكن كان هذا قرارا غبيا من مارتينيس للقيام بذلك".



وسيعود مارتينيس إلى برمنغهام الأسبوع المقبل، حيث يعتزم مدرب أستون فيلا الإسباني أوناي إيمري التحدث إلى اللاعب البالغ 30 عاما حول سلوكه المثير للجدل.



وقال إيمري "عندما تنتابك مشاعر قوية، يكون من الصعب أحيانا السيطرة عليها...سأتحدث معه الأسبوع المقبل، عن بعض الاحتفالات، لكنني أحترم الآن أنه مع المنتخب الوطني وعندما يكون معنا، فهو مسؤوليتنا ثم يمكننا التحدث عن الأمر".



وتحدثت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا-كاستيرا الجمعة عن سلوك مارتينيس قائلة: "أجده مثيرا للشفقة. إنه فعل سوقي، وغير لائق، ولا يرقى إلى مستوى المناسبة. إيميليانو مارتينيس هذا، لا يميز نفسه، بل هو مثير للشفقة".







فرانس24/ أ ف ب



