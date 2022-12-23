بعد فيديو أغضب المصريين.. القارئ الراقص يبرر فعلته!

وكتب القارئ محمد حامد السلكاوي، منشورا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "اعتذار واجب.. أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى عن الحركة اللا إرادية، التي انتابتني حين تلاوة كتابه الكريم".وأضاف: "لا أبغي من هذا الاعتذار تخفيف العقوبة الموقعة علي من لجنه اختبار القراء والمبتهلين الموحدة ونقابة القراء، وإنما أبغي بهذا الاعتذار رضا الله سبحانه وتعالى، والغفران عن حركتي اللا إرادية التي هي من عند الله".وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو للقارئ أثناء تلاوته القرآن في أحد سرادقات العزاء، حيث قام بالتمايل والإشارة بيده أثناء القراءة.وشارك النشطاء الفيديو بشكل واسع، بعنوان: "شيخ يرقص أثناء تلاوة القرآن الكريم"، وهو ما دفع النقابة العامة لقراء القرآن إلى مراجعة الأمر والتدقيق في صحته، واستدعاء السلكاوي للتحقيق في الواقعة.