جريمة بشعة في الأردن.. "فتاة إربد" تطلق النار على أسرتها وتقتل 3 منهم

جريمة بشعة في الأردن.. "فتاة إربد" تطلق النار على أسرتها وتقتل 3 منهم

إربد
Publié le Jeudi 22 Decembre 2022 - 07:04 قراءة: 0 د, 26 ث
      
وكالات - هزت جريمة بشعة محافظة إربد في الأردن، حيث قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة بعد قيام فتاة بإطلاق النار عليهم إثر خلافات عائلية.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، أمس الأربعاء، إن بلاغا ورد لمديرية شرطة إربد بقيام فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري "بومبكشن" على أفراد أسرتها.

وأضاف السرطاوي أن 3 أفراد من الأسرة لقوا حتفهم، بينما أصيب اثنان آخران، مشيرا إلى أن قوات الأمن الأردني تحولت للمكان وألقت القبض على الفتاة، وضبط السلاح الناري المستخدم، وفتح تحقيق في الغرض.

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