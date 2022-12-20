ملك المغرب يكرم لاعبي "أسود الأطلس" ويستقبل عائلاتهم

وكالات -

واستقبل الملك محمد السادس لاعبي "أسود الأطلس" وأسرهم، والتقط معهم صور تذكارية.وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا على الصعيدين العربي والإفريقي، بحلوله في المركز الرابع، عقب الخسارة أمام كرواتيا (1-2) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جرت يوم السبت الماضي، على ملعب "خليفة الدولي" بالعاصمة القطرية الدوحة.