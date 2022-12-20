ملك المغرب يكرم لاعبي "أسود الأطلس" ويستقبل عائلاتهم

ملك المغرب يكرم لاعبي "أسود الأطلس" ويستقبل عائلاتهم

Publié le Mardi 20 Decembre 2022 - 22:56 قراءة: 0 د, 25 ث
      
وكالات - قام الملك المغربي محمد السادس يوم الثلاثاء، بتكريم أعضاء منتخب بلاده على إنجازه التاريخي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، باحتلاله المركز الرابع في مونديال قطر.

واستقبل الملك محمد السادس لاعبي "أسود الأطلس" وأسرهم، والتقط معهم صور تذكارية.

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا على الصعيدين العربي والإفريقي، بحلوله في المركز الرابع، عقب الخسارة أمام كرواتيا (1-2) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جرت يوم السبت الماضي، على ملعب "خليفة الدولي" بالعاصمة القطرية الدوحة.







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