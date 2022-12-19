الانتخابات الصّاعقة

بقلم: شكري بن عيسى (*)



بالرغم أنّ الطقس كان جميلا طيلة الاسبوع المنقضي والحرارة مرتفعة والسماء صافية، الاّ أنّ ذلك لم يمنع حصول "صاعقة" في البلد يوم 17 ديسمبر في ذكرى اندلاع الثورة، و"الصاعقة" الحقيقة ليست كالمعتاد نارية نازلة من الأعلى، بل أرضيّة "فجّرها" الشعب التونسي دون أن تطلق دويّا، الاّ في مركز من دَعَى هذا الشّعب للالتحاق به والاحتفال معه فتركه وحيدا أو كاد وأمسك عن الحضور والمشاركة.



وأيّ صاعقة من أن يَصُدَّ المدعو السمع عن النداء أو يصمت ولا يلتفت حتى مجرّد الالتفات لمصدر الصوت، ويا ليته ردّ بالرفض أو الامتناع ولكنّه ردّ بالتجاهل والتغاضي وأيّ تجاهل هذا حمال الدلالات "الصاعقة"، وأيّ صمت هذا المزلزل دون حركة ولا ضجيج، بأنّ المدعو لا يكترث ولا يولي اعتبار للمنادي، أو بالأحرى يعتبره في عداد النسيان أو حتى غير المعلوم ان لم يكن المجهول والمنكور.



نعم انها الصّعقة المدوّية بدون صوت في وجه المنادي، بالازدراء والاستخفاف بالنداء وصاحبه برغم الحاحه وتكراره وتشديده الى آخر لحظة صبيحة الانتخابات، بأنّه حامل "البلسم الشافي" و"المنقذ من سموم الاعداء" و"الهادي الى سبيل السواء"، وبأنّه "المبهر بنوره" و"مصدر الضياء" ان لم يكن مانح الحياة، وبأنّه المبعوث "رحمة للشعب" ومن سيكون "حامل لواء النصر" ومبعث الخير والرخاء.



البعض يتحدّث عن "العزوف" و"المقاطعة" والآخر يتحدّث عن "الامساك" و"الامتناع" ويفصلّ ويدقّق ويقسّم، ويستدعي النظريات والمرجعيات الفكرية السياسية ويحيل على التجارب والنماذج، ولكنّ الحقيقة أنّه لا يوجد شيئا من هذا فالمقاطعة او العزوف او مرادفاتهم لا نتحدّث عنهم الاّ بالنظر لقاعدة المشاركة والحضور، أمّا أنّ تتحوّل المشاركة الى مستوى هزيل وضارع فههنا لم يعد من معنى للمقاطعة والعزوف ومشتقاتهم، ونصبح نتحدّث عن "اللاّمشاركة" ولكن بخصوصية فريدة من نوعها.



فهذه "اللاّمشاركة" لم تحرّكها دعوات وحملات بقدر ما حرّكها احساس المواطن البسيط، المواطن الذي لم يعد يقدر على السمع وبطنه خاوية ولا يكاد يحصل على "باكو الحليب" الاّ في الصفوف الممتدّة، والبعض عاجز اصلا عن ايجاد ثمن ابسط الضروريات ولا يعلم ان كان سيجد قوت غده، وتحوّلت عنده نداءات الحاكمين وخاصة من قرطاج الى استهزاء وسخرية ان لم يكن استحمار، ولذلك كان الردّ من جنس النداء بـ"الامساك" عن الجواب وليس الرفض أو المقاطعة.



والنسبة بالفعل معبّرة ولا يمكن للمحللين تفصيلها وتفسيرها وتحليلها، وهي بالفعل عصيّة على التحليل والتأويل والقراءة فهي معبّرة بذاتها بل مدوّية "صاعقة"، وحين تنفجر الطبيعة فلا يمكن اضافة الكلام عن صوتها او بالاحرى رجّتها، وأيّ صوت يمكن أن يعلو نسبة 91% وأيّ صعقة يتلقاها من يدعو عشرة افراد فلا يلتفت له بالكاد سوى واحد..!!



المتحذلقين من المصطفين لجهة قرطاج انبروا في الحين لتشويه المعنى وطمس الدلالة واتلاف القيمة، والصوت القادم من قصر المؤتمرات من المُعيّن على رأس هيئة الانتخابات، ومن قلعة الدعاية السياسية والبروباغندا البنفسجية لتقديم التبريرات وايجاد الشمّاعات لنكستهم، ارادوا عبثا توجيه التهمة للشعب لمن اطلق "الصاعقة" لتحييد فعاليتها، باتهامه بطريقة الخُلف بأنّه متعوّد على تلقي المال السياسي الذي "شحّ" اليوم حسب حذلقتهم، ولكن سهامهم السّامة ارتدّت اليهم في لمح البصر ولم تكد تنطلي حتى على سذّج القوم.



"الصاعقة" مدوّية الى حد قد لا يمكن سماعها فقد صمّمت الآذان وأوّل المعنيين هم "المنادين"، ولذلك هم في حالة تيه تحوّل بسرعة الى نكران، و"المفسّر الأكبر" لـ"مشروع البناء القاعدي" وصف دعوة المعارضة للرئيس للاستقالة بـ"الهذيان"، وأحد "الفلاسفة" في بلاطو القناة الوطنية القائم بوظيفة الدعاية بعد 25 جويلية أرجع موقف الاغلبية الساحقة للشعب بانه نوع من "المآمرة" قادمة من قطر بتنظيم مقابلة المغرب الساعة الرابعة ظهرا، أمّا رئيس لجنة قيس سعيد المسمّاة اقتصادية واجتماعية فقد وصم من لم ينتخب بـ"التخاذل"، متوعّدا المقاطعين في المستقبل.



"الصاعقة" قد تفوق على الأغلب القدرة على الاستماع في جبهة "البناء القاعدي"، ولكن دروسها ودلالاتها واضحة وجليّة فضلا عن نتائجها واستتباعاتها:



1- الدلالة الأساسية تتمثّل في أنّ الشعب في أغلبيته الساحقة وصلت خيبة أمله حدّا كبيرا، وفقد الأمل في التغيير وفي تحسين حاله وأحواله، وفهم من قرابة السنة والنصف على 25 جويلية 2021 أنّ الظاهرة لا تعدو أن تكون مجرّد ظاهرة كلامية، وكلّ الوعود بمواجهة الفساد واجراء ثورة عدالة اجتماعية ونهوض اقتصادي لا تعدو ان تكون سوى مجرّد خطابات بلا مركز ولا قرار في الواقع، خاصة وأنّ الأمور تنهار على كلّ المستويات في الوقت الذي لم يعد التونسي المعدوم يجد حتى البيض في السّوق.



2- النتيجة المركزية الأولى يمكن ايجازها في اصدار الشعب حكمه برفض "مشروع سعيد القاعدي"، الذي أكّد سعيد منذ اطلاقه مسار الانتخابات والى حدود صبيحة يوم الاقتراع بأنّه موضوع الانتخابات للتأسيس لـ"بناء" جديد، وبالتالي سحب المشروعية عن سعيد فضلا عن الشرعيّة المفقودة بطبيعتها، اذ أن هذا المسار الذي يدّعي صاحبه بأنّه "استجابة لارادة الشعب" وتحقيق لتطلعاته، الشعب باغلبية ما يناهز 91% لم يكترث له أصلا، وهو ما يعني أنّه لا يمكن الاستمرار في مسار لا أساس قانوني له وزيادة لا رديف شعبي يسنده، في ظل انهيار اجتماعي واقتصادي حادّ وبالفعل الشرعية المفقودة في المنطلق لا تكتسب بحال 9% من الناخبين.



3- النتيجة الجلية الاخرى يمكن تحديدها في انهيار مسار 25 جويلية الذي انبنى على مجرّد أساطير مؤسسة على ادعاءات صاحبها بامتلاك الحقيقة والمشروعية والطهورية، واليوم على محكّ الواقع يفقد هذا المسار كلّ دعم شعبي او يكاد، فالرئيس خرق الفصل 80 لدستور 2014، وأسس لدستور محلّ تجريح شديد من الاغلبية الواسعة للقانونيين، وزادت المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب طعنت في شرعيته، واليوم بعد افتقاده للدعم الشعبي الذي يمكن ان يصبغ عليه نوعا من المشروعية، تتلاشى الاعمدة الواهية التي انبنى عليها.



4- الاستتباع القانوني-الواقعي يتمظهر في افتقاد البرلمان القادم لكلّ شرعية ومشروعية، اذ لا يمكن في ظل مسار سياسي وقانوني ودستوري مختل ونظام سياسي استبدادي يركز السلطة بيد الرئيس دون أيّ محاسبة، أن يحوز البرلمان القادم الشرعية والمشروعية بدون موافقة قرابة 90% من الشعب، والسلطات هي تحقيق لارادة الشعب وما لم تنل الموافقة الواضحة فهي غير شرعية، بل لن تصمد أصلا ولن تقدر على الاشتغال والنشاط.



لمدة قرابة السنة والنصف الرئيس بسلطات امبراطورية وتزيد بتحكّمه في المجال التشرعي والتنفيذي وحتى جزء من القضائي اضافة للقوّة الصلبة، ولم يقدّم شيئا تقريبا للشعب سوى مزيدا من البؤس والفقر واليأس، في ظلّ حكومة بلا منجز ولا كفاءة بلا شرعية في المنطلق لا مشاريع لها سوى رفع الدعم وتجميد كتلة الاجور والانتدابات زادت في انهيار الاوضاع على اغلب الاصعدة، أمام أفق سياسي مظلم، ومستقبل اقتصادي-مالي منسدّ، مع تعدّد للفضائح السياسية لمساعديه بما فجرته خاصة تسريبات نادية عكاشة، يبدو على الأغلب أنّ الهروب الى الأمام سيستمرّ في ظل صد آذان جماعة "المشروع"، في المقابل الصبر الشعبي يظهر أنّه بلغ أقصاء، والحدث القادم سيكون مزلزلا بعد "صاعقة" 17 ديسمبر ان لم يصار الى وضع حدّ فوري لهذا "المسار" الحالك..!!



(*) باحث في القانون العام وفي الفلسفة السياسية المعاصرة



