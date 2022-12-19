تفاعل مع "الشيخ ميسي" في لقطة ستبقى للتاريخ

وكالات -

احتفى مغردون بمشهد تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأس العالم مرتديا "البشت" الخليجي، في لقطة هي الأبرز في مسيرته الفنية، ومن الأبرز في تاريخ كرة القدم.وظهر النجم الأرجنتيني مرتديا العباءة (الزي القطري التقليدي)، خلال مراسم التتويج بلقب المونديال في نسخته الـ22، مما أثار تفاعلا في الأوساط الإعلامية، إذ تم تداول هذه اللقطات على نطاق واسع.ويعد هذا اللقب الأول لميسي في تاريخ مشاركاته في أكبر بطولات العالم، بعد أن شارك في 5 نسخ، خلال أعوام: 2006 و2010 و2014 و2018 و2022.وحصد ليونيل ميسي البالغ 35 عاما جائزة أفضل لاعب في كأس العالم بقطر، بعد أن ساهم في إحراز 10 أهداف، إذ سجل 7 وقدم 3 تمريرات حاسمة.وكتبت الشيخة القطرية البارزة على مواقع التواصل، مريم آل ثاني، في "تغريدة" نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في لفتة جميلة وتعبيرا عن الاعتزاز بالهوية العربية، يهدي النجم ليونيل ميسي بطل كأس العالم البشت العربي".وكتب مغرد محتفيا بذلك، وما تحمله من رسالة، قائلا: "برافو قطر، فكرة البشت رسالة عظيمة وعميقة جدا، ترسخ الثقافة العربية وأصالتها بأهم لحظة ولقطة في المونديال العربي. مشهد يحرق الغرب الماسوني المتربص، ومخلفاته الإعلامية، وأدواته القذرة! الشيخ ميسي أكمل نجاح تنظيم مونديال العرب، وكان مسك الختام لنا وله".وأشادت مغردة بطريقة تكريم ميسي: "حبيت هالبادرة من أمير قطر الشيخ تميم لمن لبس ميسي البشت و فرحة الفوز ارتبطت بالبشت رمز العزة و الفرح و تراثنا الخليجي الجميل، شكرا قطر استمتعنا بالمونديال و هاللحظة الرائعة من التتويج و يستاهل ولد الإنديز الساحرة".وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية هاشتاغ#الشيخ ميسي