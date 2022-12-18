دول عربية تهنئ قطر باليوم الوطني

تلقت قطر، الأحد، التهاني من مختلف الدول العربية احتفاء بعيدها الوطني، وسط دعوات بالمزيد من الأفراح والتقدم.



جاء ذلك في تغريدات ومواقف عربية من قادة ومؤسسات وحركات عربية، مع احتفال قطر بيومها الوطني الـ 51 تحت شعار "وحدتنا مصدر قوتنا"، والذي يوافق 18 ديسمبر/ كانون أول من كل عام.



واليوم الوطني القطري هو الذكرى السنوية لتولي الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، مؤسس دولة قطر، الحكم عام 1878، و يتزامن هذا العام مع المباراة الختامية لبطولة كأس العالم التي احتضنتها البلاد منذ 20 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.



وغرد رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائلا: "نبارك لدولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد وشعبها الشقيق اليوم الوطني ونسأل الله تعالى أن يديم أفراحهم، وكل عام وقطر في عز ورفعة وازدهار".



كما غرد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء حاكم دبي قائلا: "نبارك للشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري الشقيق عيدهم الوطني المجيد والذي يصادف نهائي كأس العالم.. نفخر بتنظيمهم أفضل كأس عالم لكرة القدم.. ونفرح بعيدهم الوطني ووصولهم لهذه القمم".



واحتفالا بيوم قطر الوطني، تزين برج خليفة بالإمارات بألوان العلم القطري، وتم استقبال القطريين، لدى وصولهم مطار أبوظبي الدولي، الأحد، بالأوشحة والأعلام، وفق إعلام إماراتي.



وفي الرياض، احتفت قناة "السعودية" الرسمية باليوم الوطني القطري، وبثت أغان تمجده وتشيد بالعلاقات الثنائية بين المملكة والدوحة.



كما نشرت وكالة الأنباء السعودية تقريرا بعنوان: "قطر.. 51 عاماً من التطور والنهضة الحديثة تقودها "رؤية قطر الوطنية 2030"، تشيد بالتطور في الدوحة.



وفي سلطنة عمان، تقدمت وزارة الخارجية، في تغريدة بـ"خالص التهاني وأطيب التمنيات لقطر بمناسبة اليوم الوطني".



وهنأ رئيس فلسطين محمود عباس، خلال برقية أمير قطر بمناسبة احتفال بلاده بالعيد الوطني، متمنيا له الصحة والسعادة والنجاح، وللشعب القطري الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والرخاء.



كما تقدم رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، في برقية السبت، لأمير قطر بالتهنئة بمناسبة اليوم الوطني، وتمنى مزيدا من التقدم والرخاء لها.



وهنأ مجلس التعاون الخليجي، عبر حسابه بتويتر، الأحد، "قطر قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني القطري".



والأحد، غرد رئيس البرلمان الكويتي السابق، مرزوق الغانم: "نبارك لقطر قيادةً وشعبًا يومها الوطني، أدام الله عليكم الأمن والأمان و حفظها الله من كل مكروه وأدام عليها رخاءها وازدهارها في ظل قيادة الأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني".



كما بعث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية برسالة تهنئة إلى أمير قطر باليوم الوطني، معبرا عن عميق التقدير لمواقف أمير قطر والدوحة "الرائدة في دعم القضية الفلسطينية"، وفق بيان.



