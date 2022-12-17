شركة مستحضرات تجميلية تسحب منشورا دعائيا يستهزئ بالمشجعات المغربيات وتعتذر

وكالات -

سحبت شركة "نيفيا" (NIVEA) لمستحضرات العناية بالبشرة إعلانا تجاريا واعتذرت، لاعتباره عنصريا ضد المشجعات المغربيات في مونديال قطر.وأطلقت الشركة العالمية حملة إشهارية استغلت فيها صورة مشجعة مغربية في كأس العالم للترويج لمنتوج يزيل المكياج، وأرفقت الصورة بنتيجة 2 - 0 وذلك بعد خسارة المغرب أمام فرنسا.وأثار المنشور سخط نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي وانهالوا بالتعاليق الغاضبة على صفحة "نيفيا" عبر "إنستغرام"، حيث قررت الشركة سحب المنشور وتقديم اعتذار.وقالت الشركة إن الأمر غير مقصود ولا يهدف للتقليل من المنتخب المغربي ومجهوداته، بل فخورة بإنجازاته التاريخية في بطولة كأس العالم، مشددة على اهتمامها بالثقة المتبادلة بينها وبين الجمهور، واستمرار العمل على الارتقاء بمعايير التواصل معهم.ولم يقتصر الأمر على مشجعات المنتخب المغربي فقط، بل نشرت شركة "نيفيا" الدعاية ذاتها مستهدفة المشجعات الكرواتيات وذلك بعد هزيمة منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين 3 - 0.