بريطانيا تفرج عن بوريس بيكر تمهيدا لترحيله

وكالات - أفادت تقارير إعلامية، يوم الخميس، بإفراج السلطات البريطانية عن نجم التنس الألماني المعتزل بوريس بيكر من السجن تمهيدا لترحيله من البلاد.



وفي أبريل الماضي قضت محكمة في لندن بسجن بيكر عامين ونصف، لإخفائه مبالغ مالية بعد الإعلان عن إفلاسه.



وحكم بالسجن حينها على نجم التنس البالغ من العمر (54 عامًا) بعد إدانته على وجه الخصوص بإخفاء 2,5 مليون جنيه إسترليني (3 ملايين يورو) في الأصول والقروض لتجنب سداد ديونه. واتهم القضاء البريطاني بيكر، الفائز بستة بطولات كبرى ضمن الغراند سلام، بقضايا عدة متعلقة بإشهار إفلاسه الشخصي ومرتبطة بحصوله على قرض بقيمة 3,5 ملايين من مصرف خاص.



وكان بوريس بيكر قد أعلن إفلاسه الشخصي في يونيو 2017 في لندن قبل انطلاق بطولة ويمبلدون، واتهم بعدم احترام التزاماته بالإفصاح عن المعلومات، لا سيما المصرفية، وهو ما نفاه. واتهم بشكل خاص بعدم منح دائنيه تسع جوائز وميداليات من سجله الناصع خلال مسيرته الاحترافية.



وكان بيكر المصنف أول عالمياً، سابقاً والذي يعيش في بريطانيا منذ عام 2012، كشف خلال هذه المحاكمة التي بدأت في 21 مارس أنه لا يزال لديه "الكثير" من الجوائز والتذكارات التي تم جمعها خلال 15 عاماً في الملاعب، لكن بعضها اختفى.



