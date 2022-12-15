بتهمة التجسس لصالح السعودية.. سجن موظف سابق في "تويتر" بالولايات المتحدة


Publié le Jeudi 15 Decembre 2022 - 07:04 قراءة: 0 د, 31 ث
      
وكالات - أعلن ممثلو الادعاء الأربعاء أن مديرا سابقا في شركة "تويتر" أدين بالتجسس لصالح السعودية، حكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام في الولايات المتحدة.


وفي أغسطس أدانت هيئة المحلفين أحمد أبو عمو بعد محاكمة أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو. وكان قد واجه حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة واحدة و20 عاما لكل تهمة من عدة تهم أخرى.

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وذكر ممثلو الادعاء أنه منذ 2014، قبل أبو عمو رشاوى من مسؤولين سعوديين. وفي "تويتر" ساعد في مراقبة العلاقات مع الصحفيين والشخصيات العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأدين بنقل معلومات حساسة من أنظمة الشركة لمساعدة مسؤولين سعوديين في تحديد مستخدمي "تويتر" الذين يثيرون اهتمامهم وتحديد مواقعهم.

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