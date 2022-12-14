بعد رسالة "جريئة" لرونالدو بخصوص جورجينا.. ياسمين عز ترد على أنباء إيقاف برنامجها

ردت المذيعة المصرية، ياسمين عز، على ما أثير عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف برنامجها "كلام الناس" على قناة "إم بي سي - mbc" مصر.





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وقالت ياسمين عز في منشور لها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، اليوم: "البرنامج شغال وموجود رغم أنف الحاقدين، موعدنا، الخميس 6 مساء".وكانت ياسمين قد ظهرت خلال البرنامج مرتدية قميص المنتخب المغربي بعد فوزه على البرتغال (1-0)، وقالت إن دموع رونالدو هي فقط من أفسدت فرحة فوز المغرب، كما انهالت بالمديح الكبير على حبيبته جورجينا رودريغيز، لوقوفها الدائم معه.ووجهت ياسمين خلال الحلقة رسالة إلى رونالدو قالت فيها: "رسالتي لكريستيانو رونالدو وأنا عارفة إنه بتابع البرنامج وبحبنا وبحب البرنامج، والنبي يا شيخ، لو ليه خاطر عندك، أجبر بخاطر البنت المسكينة الغلبانة دي جورجينا وتجوزها.. أتمنى ربنا يهديك وتراجع نفسك في موضوع الجواز ده".ومنذ انتشار الفيديو لم يتوقف الحديث عن منع ياسمين من الظهور على الهواء مجددا، خاصة بعد الحملة الكبيرة التي شنت عليها من قبل عدد كبير من الجمهور، الذين اعتبروا أن ما تحدثت به لا يليق ببرنامج يتابعه ملايين المصريين على الهواء مباشرة.إلا أن ياسمين خرجت مساء أمس عن صمتها وأكدت أن كل ما أثير حولها ليست سوى أكاذيب أطلقها بعض الحاقدين وذلك عندما كتبت: "البرنامج موجود ومنور رغم أنف الحاقدين، موعدنا الطبيعي من الخميس 6 مساء مباشرة".ولم تكتف الإعلامية المصرية بهذا الكلام٬ إذ عادت وكتبت منشورا آخر في صفحتها على "إنستغرام" المتابعة من أكثر من مليون شخص٬ وقالت: "من الواضح إن نجاح حلقة كريستيانو والمغرب أحبابنا لم يتحمله البعض"، فطلع إشاعة تافهة، ومدفوعة الأجر.. ضد البرنامج،.."، مؤكدة أن برنامجها موجود رغم أنف من وصفتهم بالحاقدين.