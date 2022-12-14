ديشان يكشف تشكيلة فرنسا أمام المغرب


Publié le Mercredi 14 Decembre 2022 - 18:42 قراءة: 0 د, 25 ث
      
كشف مدرب فرنسا ديدييه ديشان، التشكيلة التي سيخوض بها المواجهة أمام المغرب، لحساب نصف نهائي كأس العالم 2022، مساء الأربعاء.


وضمت تشكيلة فرنسا: لوريس - كوندي - فاران - كوناتي - هيرنانديز - غريزمان - تشواميني - فوفانا - ديمبيلي - جيرو - مبابي.

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ويسعى منتخب "الديوك" إلى مواصلة حملة الدفاع عن اللقب بقوة، بعدما وصلوا لهذا الدور عقب الفوز على المنتخب الإنجليزي.

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فيما يمني "أسود الأطلس" النفس بمواصلة كتابة التاريخ والمرور إلى نهائي المونديال، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور.

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