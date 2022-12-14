الركراكي يوجه رسالة للجماهير المغربية قبل مباراة فرنسا

وجه المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، رسالة للجماهير المغربية، قبل المباراة التي ستجمع "أسود الأطلس" بالمنتخب الفرنسي، في وقت لاحق اليوم، في نصف نهائي مونديال "قطر 2022".





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وقال الركراكي في مقطع فيديو نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر حسابه الخاص بكأس العالم: "نعرف أن الجماهير ستكون معنا سواء تلك التي ستسافر إلى قطر أو تلك التي ستبقى في المغرب".وأضاف: "سنبذل كل ما باستطاعتنا وستكون لدينا الإرادة لكي نحقق نتيجة تمنحنا بطاقة التأهل للنهائي".وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يصعد لنصف نهائي كأس العالم، بفوزه السبت الماضي على نظيره البرتغالي بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.أما منتخب فرنسا، حامل اللقب والساعي ليكون ثالث منتخب فقط يحتفظ باللقب في كأس العالم بعد إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل (1958 و1962)، فقد بلغ المربع الذهبي في مونديال قطر على حساب نظيره الإنجليزي بفوزه عليه بنتيجة 2-1.وستكون مباراة اليوم بين المغرب وفرنسا هي الأولى بين المنتخبين في منافسات كأس العالم، علما بأنهما تواجها سابقا في خمس مباريات ودية ما بين 1988 و2007.