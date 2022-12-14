الكمبيوتر يقول كلمته.. هذا هو مصير المغرب أمام فرنسا

يواجه المنتخب المغربي، اليوم الأربعاء، نظيره الفرنسي، برسم نصف نهائي كأس العالم 2022، حيث يسعى الفريقان إلى ضمان بطاقة العبور إلى النهائي ومواجهة الأرجنتين.







نصف النهائي الذي يشهد لأول مرة فريقا عربيا وإفريقيا، سيقام على ملعب البيت في قطر في تمام الساعة 7 بتوقيت غرينيتش من مساء الأربعاء.



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وكشف



أما نسبة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين المنتخبين والمرور للوقت الإضافي فهي 22.7 في المئة.

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توقعات "غوغل" لم تختلف هي الأخرى، حيث منحت نسبة 62 في المئة لفرنسا و14 في المئة للمغرب.



كما رجح "الباندا سهيل" الشهير فوز "الديوك" ومرورهم إلى نهائي "مونديال 2022".



وكان المغرب تأهل إلى النصف بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، فيما فازت فرنسا على إنجلترا بنتيجة 2-1.



نصف النهائي الذي يشهد لأول مرة فريقا عربيا وإفريقيا، سيقام على ملعب البيت في قطر في تمام الساعة 7 بتوقيت غرينيتش من مساء الأربعاء.وكشف موقع "ذا أناليست" المتخصص بإحصائيات كرة القدم، عن توقعاته بشأن هذه المواجهة، حيث قال إن نسبة فوز فرنسا تصل إلى نحو 64.3 في المئة، مقابل نحو 13 في المئة لـ"أسود الأطلس".أما نسبة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين المنتخبين والمرور للوقت الإضافي فهي 22.7 في المئة.توقعات "غوغل" لم تختلف هي الأخرى، حيث منحت نسبة 62 في المئة لفرنسا و14 في المئة للمغرب.كما رجح "الباندا سهيل" الشهير فوز "الديوك" ومرورهم إلى نهائي "مونديال 2022".وكان المغرب تأهل إلى النصف بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، فيما فازت فرنسا على إنجلترا بنتيجة 2-1.