"تتعرى أكثر".. الكرواتية إيفانا تنشر صورة "جريئة" من ملعب "لوسيل"

وكالات - ظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، المثيرة للجدل، بملابس فاضحة في مدرجات استاد "لوسيل"، يوم أمس الثلاثاء، قبيل مباراة منتخب بلادها والأرجنتين، في نصف نهائي مونديال قطر 2022.







ونشرت إيفانا نول صورة لها، عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، مدرجات استاد "لوسيل" شبه عارية، وعلقت عليها: "مستعدون للنهائي".



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وكان منتخب الأرجنتين تأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، اثر فوزه على نظيره الكرواتي، (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الثلاثاء، في الدور قبل النهائي.



وسجل النجم ليونيل ميسي هدف "التانغو" الأرجنتيني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

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ونشرت إيفانا نول صورة لها، عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، مدرجات استاد "لوسيل" شبه عارية، وعلقت عليها: "مستعدون للنهائي".وكان منتخب الأرجنتين تأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، اثر فوزه على نظيره الكرواتي، (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الثلاثاء، في الدور قبل النهائي.وسجل النجم ليونيل ميسي هدف "التانغو" الأرجنتيني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.