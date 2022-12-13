بقلم: محمد كمال السخيري *





..



.

..

من أغرب ما يحدث حاليا في تونس ومنذ صدور المرسوم المتعلق بالتقاعد الاختياري الاستثنائي المبكر للموظفين تهاطلت على الإدارة آلاف المطالب ولكنها لم تكن من قبل "الكركارة" ومن يمثلون عبئا ويثقلون كاهلها وميزانية الدولة ويعطلون دواليبها في نفس الوقت بل كانت في أغلبها من قبل "العرص" من إطارات عليا ومسؤولين وموظفين في الوزارات والمندوبيات والإدارات العمومية مركزيا وجهويا وفي كل المجالات أيضا ...!!.إن هذه الظاهرة "الغريبة" عن تونس تؤكد ولا مجال للشك بأن الأمل في المستقبل مفقود ولم يعد على قدر العمل يكون الجزاء بل صارت التسميات والترقيات على المقاس وتخضع للترضيات والحسابات السياسية والمكافآت على قدر الولاء ولا دور للكفاءة والخبرة والتفاني في العمل وبذل الجهد والعطاء والمكان للأجدر فيها وذلك ما يخلق الشعور بالظلم والضيم والإقصاء والمقت والغبن والقهر الداخلي فيخير "المجتهدون" الانسحاب بكل أنفة وشموخ وكبرياء وعزة نفس وكرامة وفي العين دمعة وفي القلب غصة على أن يروا الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب ...!!.والملاحظ أنه مقابل كل الوجع الذي سبق ذكره ترى "الكركارة" وبكل جرأة يتقدمون بمطالب التمديد في العمل وإن سمح لهم بأن يكون ذلك مدى العمر لما فرطوا في الفرصة وهمهم الوحيد الترقيات والمنح والامتيازات والكراسي الوثيرة وسلطة القرار وأما عن البذل والجهد والعمل من أجل رقي الوطن فهو آخر اهتماماتهم ...!!.في كلمة وبناء على ما سبق ذكره كان على الحكومة تطهير وتنظيف الإدارة من "البرازيت" وفرض التقاعد الوجوبي عليهم عوض فتح المجال لهم للتأبيد ودفع "المجتهدين" المظلومين المضطهدين غصبا عنهم لتسليم المفاتيح لمن لا يستحقونها ... !!بالفلاڨي:مع الأسف الشديد وعلي نشوف فيه توة نكذب على روحي وكان نقول تونس غدوة خير.*كاتب تونسي حر ومتحرر وملك نفسه فقط