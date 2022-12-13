أي معنى للانتخابات التشريعية في تونس؟

بقلم الأستاذ بولبابه سالم*





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و من المفارقات ان 10 مرشحين ضمنوا فوزهم بمقاعد داخل مجلس النواب قبل الموعد الانتخابي بسبب انفرادهم بالترشح في بعض الدوائر خاصة في العاصمة .عندما نعود الى الاستحقاقات السابقة نجد ان انتخابات 2019 شارك فيها نحو 15 ألف مترشح بين قائمات حزبية و أخرى مستقلة و كانت محط انظار العالم الذي شهد بنزاهتها و مصداقيتها .. لكن الانتخابات القادمة ستكون وفق القانون الانتخابي الذي وضعه الرئيس قيس سعيد بمفرده دون العودة حتى للهيئة المشرفة على الانتخابات..ستكون انتخابات وفق تصورات الرئيس و افكاره التي يروجها بعض المفسرين القريبين منه ، لقد همش الأحزاب دون ان يقصيها و الانتخاب سيكون على الأفراد و ليس على القائمات و بشروط ترشح قاسية .طبعا أغلب احزاب المعارضة قررت مقاطعة الانتخابات و اعتبرت قيس سعيد منقلبا على الدستور و يكرس حكما فرديا سلطويا بعد أن حل جميع المؤسسات المنتخبة ، اما بقية الاحزاب المساندة له و مناصروه فقد عحز بعضهم عن جمع التزكيات المطلوبة لانهم يفتقدون للعمق الشعبي كما انتشر المال السياسي و الرشاوى و تحولت الفترة التي تسبق تقديم الترشحات الى سوق كبير و تبادل للاتهامات و انتشرت نزعة العروشية و القبلية في الجهات الداخلية .. وهو واقع لم ينكره الرئيس قيس سعيد و طالب بمحاسبة كل من تورط في شراء التزكيات .اما أحزاب الموالاة فقد وجدت نفسها في ورطة بعد ان عجز بعض قادتها عن جمع التزكيات و خير آخرون الانسحاب من السباق خشية الفضيحة ،، و للتغطية على فشلهم صاروا يوجهون اتهمامات مضحكة الى الهيئة العليا للانتخابات ، لذلك طالبوا رئيس الدولة و الهيئة بتيسير شروط الترشح لكن خاب أملهم .و من غرائب الامور ان سبعة دوائر انتخابية لم تسجل ترشحات خاصة في الخارج وهو ما يجعل مجلس النواب المرتقب منقوص عدديا ( أقل من 161 نائبا المفترضين) علما ان المجلس السابق يضم 217 نائبا ، و الواقع ان هذا الرقم لا يتناسب مع التطور الديمغرافي الذي تشهده تونس . كما بدا عدد النساء المترشحات قليلا و لم يتجاوز 57 امرأة و سيتذكر التونسيون قانون التناصف الذي ناضلت من اجله منظمات المجتمع المدني و الجمعيات النسوية .لن يكون موعد 17 ديسمبر 2022 مثل سابقيه من المواعيد الانتخابية التي عاشتها تونس بعد مقاطعة الاحزاب الكبرى مثل حركة النهضة و الحزب الدستوري الحر و ائتلاف الكرامة و تحالف الأحزاب الديمقراطية الذي يضم خمسة أحزاب اجتماعية و يسارية ، و سنشهد مقاطعة واسعة لأن الأحزاب هي التي تحشد قواعدها للمشاركة ،، كما غابت المناظرات التلفزية و التجمعات الانتخابية و صراع البرامج و المشاريع.سيكون مجلسا نيابيا لانصار الرئيس قيس سعيد و للمؤمنين بمشروعه في تكريس البناء القاعدي و الحكم الرئاسوي و لن يمارس دورا رقابيا بل مجلسا ذو صلاحيات شكلية ،، اما عن تركيبته فلن توجد كتل وازنة بل أشتات متفرقة ، و ربما سيتنافس الجميع ليكونوا كتلة الرئيس .*كاتب و محلل سياسي