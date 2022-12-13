ضجة بعد اعتداء معلمة أمريكية على طلاب مسلمين أثناء أدائهم الصلاة: أنتم تقومون بالسحر؟


Publié le Mardi 13 Decembre 2022 - 07:03 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تمت إقالة إحدى المعلمات في أكاديمية "فرانكلين" الأمريكية بجنوب فلوريدا، بعد مهاجمتها طلابا مسلمين أثناء صلاتهم ومحاولتها منعهم منها، وهي تطأ بقدمها على أيديهم واصفة صلاتهم بالسحر.


واتخذت المدرسة هذا الإجراء بعد انتشار مقطع فيديو للحادث في "تيك توك" على نطاق واسع.

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وأظهر الفيديو، الذي تسبب بموجة غضب واسعة، عددا من الطلاب المسلمين في حالة سجود بينما تقاطعهم المعلمة قائلة: "هذا مكتبي وأنتم تفعلون هذا السحر؟ أنا أؤمن بالمسيح لذا سأقاطع ما يحدث". واجتازت المعلمة صفوف المصلين منتعلة حذاءها.

على إثر ذلك، أصدرت المدرسة بيانا أعلنت فيه عن إقالة المعلمة، ووصفت سلوكها بالعنصري، مشيرة إلى أن هذا الفيديو مقلق للغاية، مشددة في الوقت ذاته على أنها "لا تتسامح مع مثل هذا السلوك العنصري".
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وقضت المحكمة العليا الأمريكية سابقا بأن المدارس الممولة من القطاع العام لا تقيم صلاة رسمية، ولكن الصلاة التي يقوم بها الطلاب والتي لا تقاطع حصص دراستهم محمية بموجب التعديل الدستوري الأول.




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