مونديال انتصار القيم في قطر

بقلم الأستاذ بولبابه سالم*





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صور اللاعبين المغاربة مع امهاتهم و آبائهم رائعة و فيها بر بالوالدين و تأكيد على قيمة الأسرة ،،تلك القيمة الغائبة في المجتمعات الغربية و التي اثارت إعجاب مراسلي مؤسساتهم الاعلامية ،، و للأسف تعمل بعض معاول الهدم التابعة لهم في بلداننا من جمعيات و منظمات ذات تمويلات مشبوهة على ضربها و تفتيتها باعتبارها احد مقومات هويتنا الحضارية العربية و الاسلامية .. لقد اكد ذلك اب علم الاجتماع في تونس عبد الوهاب بوحديبة في مواجهته للاستشراق حيث عمل المستشرقون بعد فشل الاستعمار العسكري على ضرب المقومات الروحية لشعوب شمال افريقيا... و لفت الانتباه ايضا اصرار الحارس المغربي المتألق ياسين بونو على الحديث بالعربية في المؤتمر الصحفي رغم اتقانه الفرنسية و الانقليزية و الاسبانية و قال ليست مشكلتي انكم لم تجلبوا مترجمين ، مع العلم ان بونو يلعب لفائدة نادي اشبيلية الاسباني.كانت الحملة على مونديال قطر رهيبة من طرف بعض وسائل الاعلام الغربية خاصة من صحيفة الغاردين البريطانية بسبب الشواذ و رغم تصريح رئيس الحكومة البريطانية بانه على الاوروبيين احترام ثقافة و قوانين الدولة المضيفة لأن لها نقطة انطلاق ثقافية مختلفة جدا فإن الحملة تواصلت لكنها لم تجد اصداء كبيرة بسبب نجاح قطر المميز في تنظيم كأس العالم و الامكانيات الضخمة التي سخرتها لهذا الحدث الكبير .لقد انتصرت معركة القيم في الدوحة حيث عاش مئات الاف المشجعين في مدينة ذكية تختزل قمة التكنولوجيا و يرفع فيها الآذان .. هذا النجاح لم يعجب بعض النخب التي تحتقر ذواتها و تقزم نفسها أمام الأجنبي.لقد وحدت المغرب كل العرب في مونديال استثنائي بل هو الأفضل في تاريخ كأس العالم كما قال رئيس الفيفا انفنتينو كما شرفت قطر العرب بحسن التنظيم و كان اميرها حاضرا لتشجيع كل المنتخبات العربية ،، و حضرت فلسطين برايتها الوطنية و هتاف الجماهير العربية . مونديال قطر 2022 اعجب الجميع و لم يعجب الشواذ فقط كما قال السويدي زلاتان ابراهيموفيتش.شكرا قطر و المغرب لأننا عشنا هذه اللحظات الجميلة في أرض عربية .*كاتب و محلل سياسي