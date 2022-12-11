ناسا: التعامل مع روسيا في محطة الفضاء الدولية على مستوى عال من المهنية


Publié le Dimanche 11 Decembre 2022 - 07:16 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - قال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بيل نيلسون، إن التعاون بين الوكالة وروسيا في محطة الفضاء الدولية مستمر وعلى مستوى عال من المهنية، رغم الوضع حول أوكرانيا وتأثيره على العالم.


وأضاف نيلسون في مقابلة مع صحيفة "نيكاي" اليابانية، نشرتها يوم الأحد، أن "الوضع حول أوكرانيا غير كل شيء على وجه الأرض، وقلب أوروبا ضد روسيا"، مؤكدا أن "هذا لن يغير التعاون في محطة الفضاء الدولية. هذا التعاون مستمر. إنه عمل على قدر عال من الاحترافية".

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وفي وقت سابق صرح المدير التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" (Roscosmos)، بأن مستقبل المحطة الفضائية الدولية لا يزال غير واضح، لكن تشغيلها بعد عام 2024 قيد المناقشة الآن.

كذلك قال نائب رئيس الوزراء الروسي، وزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، إن روسيا ترى أنه من الممكن تمديد تشغيل محطة الفضاء الدولية حتى عام 2028.

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