أمير قطر يجري اتصالا بملك المغرب


Publié le Samedi 10 Decembre 2022 - 22:16 قراءة: 0 د, 30 ث
      
هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، خلال اتصال هاتفي مساء اليوم السبت، الملك المغربي محمد السادس، بفوز منتخب المغرب على البرتغال، وبلوغه الدور نصف النهائي لمونديال قطر.


وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يتأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره البرتغالي (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

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وأفاد حساب الديوان الأميري على موقع "تويتر" بأن ملك المغرب أعرب من جانبه، عن شكره وتقديره لأمير قطر على مشاعره الطيبة متمنيا النجاح والتوفيق لدولة قطر في تنظيم ما تبقى من منافسات البطولة العالمية.


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