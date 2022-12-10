أردوغان يهنئ المغرب بفوزه على البرتغال


Publié le Samedi 10 Decembre 2022 - 22:12 قراءة: 0 د, 18 ث
      
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المنتخب المغربي بتأهله إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم، على حساب نظيره البرتغالي (1-0) اليوم السبت، في قطر.


وعلى حسابه في "تويتر"، كتب أردوغان: "أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز".


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