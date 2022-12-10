أردوغان يهنئ المغرب بفوزه على البرتغال

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المنتخب المغربي بتأهله إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم، على حساب نظيره البرتغالي (1-0) اليوم السبت، في قطر.







وعلى حسابه في "تويتر"، كتب أردوغان: "أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز".





وعلى حسابه في "تويتر"، كتب أردوغان: "أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز".