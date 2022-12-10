هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المنتخب المغربي بتأهله إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم، على حساب نظيره البرتغالي (1-0) اليوم السبت، في قطر.
أردوغان يهنئ المغرب بفوزه على البرتغال
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السبت 10 ديسمبر 2022 | 16 جمادي الأول 1444
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