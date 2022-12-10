بطريقته.. إيلون ماسك يهنئ المغرب بفوزه على البرتغال


Publié le Samedi 10 Decembre 2022 - 19:21 قراءة: 0 د, 39 ث
      
هنأ الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، المغرب على فوزه على البرتغال في ربع نهاي كأس العالم، وعبوره للنصف النهائي.


وكتب إيلون ماسك على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تهانينا للمغرب"، وبدأ التغردة بعلمين للمغرب وأنهاها بعلمين آخرين لهذا البلد العربي.

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وخلال ربع ساعة فقط، نالت التغريدة تفاعلا كبيرا، إذ نالت 10 آلاف تعليق وأعاد نشرها أكثر من 44 ألفا وأبدى 256 ألفا آخرين إعجابهم بالتغريدة.

وكان كثير من المعلقين من العالم العربي الذين أشادوا بهذا الإنجاز العربي الكبير.
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وأرفق ماسك التغريدة بالرابط الذي يحيل المغردين إلى تغطية مباشرة لـ"تويتر" للمونديال.

وكان المنتخب المغربي قد كتب التاريخ مرة أخرى في وقت سابق اليوم بعدما تمكن من هزيمة البرتغال في مونديال قطر على استاد الثمامة 1- صفر، وتأهل إلى المربع الذهبي.

وبهذا الإنجاز، يعد المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور.

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