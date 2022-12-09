لسبب خبيث.. كوريا الشمالية تبث "المباراة الحزينة" بالمونديال

واقعة تاريخية سجلتها دولة كوريا الشمالية، تمثلت ببثها مباراة كرة قدم لمنتخب "غريمتها" كوريا الجنوبية، وذلك ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر.





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ولم يسبق لكوريا الشمالية أن بثت مباراة لمنتخب كوريا الجنوبية، في البلاد، حتى هذه اللحظة التاريخية، التي تحققت هذا الأسبوع، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".وقرر التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية، عرض مباراة كوريا الجنوبية والبرازيل، بدور الـ16 من مونديال 2022، بعد يومين من انتهائها.المباراة انتهت بهزيمة ساحقة لكوريا الجنوبية، بنتيجة 1-4، على يد البرازيل، ومعها ودعت المونديال، الأمر الذي دفع الصحافة العالمية لاستنتاج سبب عرضها في بيونغيانغ، وهو "الهزيمة الكبيرة" التي لحقت بكوريا الجنوبية.قال مارتين ويليامز، الباحث في مركز ستيمسون إن بث كوريا الشمالية لهذه المباراة تحديدا "ليس مصادفة"، وإن الأمر سببه "التشفي بكوريا الجنوبية"، وهو أمر "تافه ومتكرر هناك"، على حد وصفه.يذكر أن كوريا الشمالية تبث مونديال 2022، ولكن أغلب المباريات تعرض بعد يوم أو يومين من انتهائها، كما إن الدولة لا تملك حقوق بث قانونية.وتنقل كوريا الشمالية المباريات من الناقل الرسمي لكوريا الجنوبية، لكنها تغطي شعار القناة والمواد البصرية المصاحبة خلال البث.