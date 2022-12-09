ضمّت طفلة الـ4 سنوات... القبض على منظم عملية 'الحرقة' نحو إيطاليا


Publié le Vendredi 09 Decembre 2022 - 09:08 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكنت فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير يوم أمس الخميس 08 ديسمبر 2022، من إلقاء القبض على منظم عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو السواحل الإيطالية والتي كانت ضمّت طفلة الـ4 سنوات.


وأكد الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا، أنه من المنتظر اليوم إحالة منظم 'الحرقة' على أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

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يُشار إلى أن منظم عملية الإجتياز كان في حالة فرار، على إثر حادثة وصول المركب إلى لامبيدوزا وعلى متنه طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بمفردها بعد تخلّف والديها عن الإلتحاق بالمركب.

يُذكر أنه تم إرجاع الطفلة إلى تونس الأسبوع الماضي.
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المصدر- شمس

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